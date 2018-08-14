Бесшумная субмарина усилит Балтийский флот - СМИ

Балтийский флот ВМФ России скоро пополнится подводной лодкой "Алроса" - единственной в мире субмариной, оснащенной водометным движителем, сообщает во вторник газета "Известия".
"В Главкомате ВМФ РФ "Известиям" рассказали, что подводную лодку проекта 877В "Алроса" переводят на Балтику после появления на Черноморском флоте новых субмарин. В ближайшее время "Алросу" должны включить в состав Краснознаменной Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота", - сказано в публикации.
По данным газеты, позднее субмарина должна пройти модернизацию.
"Дизельная подлодка уже посещала Балтийское море. В 2011-2012 годах она совершила переход из Севастополя в Кронштадт, где был проведен плановый ремонт, и вернулась назад", - пишет газета.
Многоцелевая дизельная подводная лодка "Алроса" была заложена на заводе "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде в мае 1988 года. Лодка изначально строилась по проекту 877В "Палтус". Но имела характерную конструктивную особенность - на ней вместо гребного винта установили водометный движитель. Из-за этого субмарина стала самой тихой среди отечественных подлодок типа "Варшавянка", которые за бесшумность в НАТО называют "Чёрная дыра". Лодка вооружена торпедами и средствами ПВО.
Балтфлоту, где в настоящее время почти не осталось субмарин, нужны подлодки, считает военно-морской эксперт Дмитрий Болтенков.
"В первую очередь для решения ряда специальных задач, - рассказал он "Известиям". - Например, для обеспечения испытаний вновь построенных на Адмиралтейских верфях субмарин. А также для подготовки экипажей строящихся лодок, причём как отечественных подводников, так и иностранных. Также подлодки необходимы для участия в мероприятиях по боевой подготовке кораблей Балтфлота. В частности, по отработке противолодочных действий".
Газета сообщает, что в 2010-х годах на Балтике имелось всего две субмарины проекта 877 - "Выборг" и "Дмитров". Они входят в состав дивизиона подводных лодок с местом базирования в Кронштадте. Обе - ещё советского производства. Субмарина "Выборг" была построена в 1983 году в Комсомольске-на-Амуре. В последнее время она не модернизировалась и не ремонтировалась. Субмарине "Дмитров" уже 32 года, но она в 2014-2018 годах была на ремонте на Кронштадтском морском заводе.
Одну из этих лодок скоро выведут из состава Балтфлота. Планируется передача подлодки "Выборг" парку "Патриот" в Кронштадте, туда отправится также эсминец "Беспокойный" и ракетный катер Р-47. "Поэтому появление "Алросы" на Балтике будет весьма кстати", - сказано в публикации.
Строительство "Варшавянок" началось в начале 1980-х годов и продолжается до сих пор. Они стоят на вооружении не только российского ВМФ, но и флотов Китая, Вьетнама и Алжира, отмечается в статье.
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