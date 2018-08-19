Матвиенко призвала сокращать разницу в зарплатах мужчин и женщин

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обращает внимание на разрыв в зарплатах мужчин и женщин в России, хотя прогресс в этом вопросе есть.
"В нашей стране средняя зарплата женщин составляет 74% средней зарплаты мужчин. Правда, можно утешать себя тем, что в 2005 году этот показатель составлял всего 60%. Вроде бы сдвиги есть", - сказала В.Матвиенко в интервью журналу "Международная жизнь".
Она считает этот разрыв "большим и несправедливым".
"Как показывает жизнь, это обусловлено не только тем, что на высокооплачиваемых позициях женщин меньше, чем мужчин, но и с тем, что нередко за одинаковую работу женщинам платят меньше, чем мужчинам", - сказала спикер.
Она призвала работать над сокращением этих "ножниц", пообещала поддержку инициатив в этом направлении, призвала профсоюзы быть активнее в этом вопросе.
Кроме того, она высказала мнение, что "цифровизация" не должна ставить женщин в более трудное положение, призвала развивать цифровые навыки у женщин.
В.Матвиенко считает, что женщины в современном обществе могут строить и карьеру, и иметь семью - хоть это и тяжело, но не невозможно.
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