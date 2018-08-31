Три человека погибли в результате хлопка на оборонном заводе в Нижегородской области - источник

Число погибших в результате инцидента на оборонном заводе в Нижегородской области возросло до трех человек, сообщил "Интерфаксу" источник в службе "скорой помощи" региона.

"По уточненным данным, скончался еще один человек, таким образом, погибли трое и трое пострадали", - сказал источник.

Ранее источник сообщил, что хлопок произошел на заводе им.Свердлова во время производства взрывчатки.

В единой дежурной диспетчерской службе по Дзержинску агентству "Интерфакс-Поволжье" подтвердили, что на заводе произошла внештатная ситуация.

"Произошло возгорание в цеху", - сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей инцидента.

ФКП "Завод им.Я.М.Свердлова" (Дзержинск, Нижегородская область) - оборонное предприятие, специализирующееся на изготовлении боеприпасов. Оборонная продукция занимает 35% в общем объеме производства предприятия. Остальная часть выпуска приходится на химическую продукцию, промышленные взрывчатые вещества, продукцию машиностроения.