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СНГ 31.08.2018 13:03

Три человека погибли в результате хлопка на оборонном заводе в Нижегородской области - источник

Число погибших в результате инцидента на оборонном заводе в Нижегородской области возросло до трех человек, сообщил "Интерфаксу" источник в службе "скорой помощи" региона.

"По уточненным данным, скончался еще один человек, таким образом, погибли трое и трое пострадали", - сказал источник.

Ранее источник сообщил, что хлопок произошел на заводе им.Свердлова во время производства взрывчатки.

В единой дежурной диспетчерской службе по Дзержинску агентству "Интерфакс-Поволжье" подтвердили, что на заводе произошла внештатная ситуация.

"Произошло возгорание в цеху", - сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей инцидента.

ФКП "Завод им.Я.М.Свердлова" (Дзержинск, Нижегородская область) - оборонное предприятие, специализирующееся на изготовлении боеприпасов. Оборонная продукция занимает 35% в общем объеме производства предприятия. Остальная часть выпуска приходится на химическую продукцию, промышленные взрывчатые вещества, продукцию машиностроения.

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Тэги: РОССИЯ, ЗАВОД, ИНЦИДЕНТ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]