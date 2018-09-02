Казахстан и Киргизия решили все вопросы, включая приграничные - Назарбаев

В отношениях между Казахстаном и Киргизией не осталось нерешенных вопросов, заявил в воскресенье казахстанский лидер Нурсултан Назарбаев на встрече с киргизским президентом Сооронбаем Жээнбековым в Чолпон-Ате.

"С момента вашего избрания мы часто встречались, решили много вопросов. Двусторонние отношения поднимаются на новый уровень. Растет торговля. На сегодняшний день все вопросы нашими странами решены, включая приграничные", - цитирует Н.Назарбаева пресс-служба казахстанского лидера.

В свою очередь С.Жээнбеков поблагодарил казахстанского коллегу за принятие приглашение посетить Чолпон-Ату (Иссык-Кульская область Киргизии) с визитом и отметил дружеский характер отношений между двумя странами.

В завершение встречи главы государств обсудили перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, а также обменялись мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня, отмечается в сообщении.

Н.Назарбаев прибыл в Чолпон-Ату для участия в шестом саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств, который пройдет в понедельник.