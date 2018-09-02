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СНГ 02.09.2018 19:31

Казахстан и Киргизия решили все вопросы, включая приграничные - Назарбаев

В отношениях между Казахстаном и Киргизией не осталось нерешенных вопросов, заявил в воскресенье казахстанский лидер Нурсултан Назарбаев на встрече с киргизским президентом Сооронбаем Жээнбековым в Чолпон-Ате.

"С момента вашего избрания мы часто встречались, решили много вопросов. Двусторонние отношения поднимаются на новый уровень. Растет торговля. На сегодняшний день все вопросы нашими странами решены, включая приграничные", - цитирует Н.Назарбаева пресс-служба казахстанского лидера.

В свою очередь С.Жээнбеков поблагодарил казахстанского коллегу за принятие приглашение посетить Чолпон-Ату (Иссык-Кульская область Киргизии) с визитом и отметил дружеский характер отношений между двумя странами.

В завершение встречи главы государств обсудили перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, а также обменялись мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня, отмечается в сообщении.

Н.Назарбаев прибыл в Чолпон-Ату для участия в шестом саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств, который пройдет в понедельник.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, КИРГИЗИЯ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]