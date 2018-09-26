Премьер-министр Черногории посетит Азербайджан

Баку и Подгорица работают над подготовкой визита премьер-министра Черногории Душко Маркович в Азербайджан, заявил государственный секретарь черногорского МИД Зоран Янкович.
«В настоящее время идет подготовка к визиту премьер-министра Черногории, который внесет вклад в расширение двусторонних отношений», - сказал З.Янкович в Баку в ходе первых межмидовских политических консультаций.
Он также отметил, что Азербайджан по итогам 2017 года стал третьей страной по объему инвестиций в Черногорию.
«Черногория заинтересована в еще большем развитии сотрудничества с Азербайджаном. В этой связи, правительство Черногории приняло политическое решение об открытии диппредставительства в Баку», - отметил госсекретарь.
В свою очередь, представляющий на консультациях азербайджанскую сторону замглавы МИД Халаф Халафов отметил, что товарооборот между странами не отвечает потенциалу двусторонних отношений.
Он подчеркнул важность проведения межправкомиссии, бизнес-форумов и взаимных инвестиций для поощрения экономического сотрудничества.
Ф.Исазаде
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