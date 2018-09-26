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Внешняя политика 26.09.2018 17:01

Премьер-министр Черногории посетит Азербайджан

Баку и Подгорица работают над подготовкой визита премьер-министра Черногории Душко Маркович в Азербайджан, заявил государственный секретарь черногорского МИД Зоран Янкович.

«В настоящее время идет подготовка к визиту премьер-министра Черногории, который внесет вклад в расширение двусторонних отношений», - сказал З.Янкович в Баку в ходе первых межмидовских политических консультаций.

Он также отметил, что Азербайджан по итогам 2017 года стал третьей страной по объему инвестиций в Черногорию.

«Черногория заинтересована в еще большем развитии сотрудничества с Азербайджаном. В этой связи, правительство Черногории приняло политическое решение об открытии диппредставительства в Баку», - отметил госсекретарь.

В свою очередь, представляющий на консультациях азербайджанскую сторону замглавы МИД Халаф Халафов отметил, что товарооборот между странами не отвечает потенциалу двусторонних отношений.

Он подчеркнул важность проведения межправкомиссии, бизнес-форумов и взаимных инвестиций для поощрения экономического сотрудничества.

Ф.Исазаде

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Тэги: ЧЕРНОГОРИЯ, ПРЕМЬЕР, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]