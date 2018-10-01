Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9712 RUR   0.0259 GBR   2.2141 TRY   0.2816

Цена на нефть

    $/bbl WTI   71.57 Brent   81.34

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 25° Завтра 18° 26° 3 Окт 18° 27° 4 Окт 18° 27°

ТЭК 01.10.2018 13:17

Консорциум KPO инвестирует $5 млрд в будущее развитие месторождения Карачаганак - Минэнерго Казахстана

Консорциум Karachaganak Petroleum Operating (KPO, в консорциум входят компании Eni, Shell, Chevron, "ЛУКОЙЛ" и "КазМунайГаз") взял на себя обязательства реализовать инвестпроекты для будущего развития месторождения Карачаганак общей стоимостью $5 млрд в рамках соглашения об урегулировании спора с правительством Казахстана о калькуляции доходов с продажи нефти, сообщила пресс-служба Минэнерго страны.

"Правительство договорилось о принятии консорциумом обязательств по своевременной реализации важных для будущего развития Карачаганака инвестпроектов. Предварительно объем инвестиций оценивается в сумме до $5 млрд с возможным дополнительным приростом доходов для Республики (Казахстан - ИФ-К) до 2037 года около $23,5 млрд (или около $6,4 млрд в NPV10 - Net Present Value, чистая приведенная стоимость) при цене $80 за баррель", - говорится в сообщении Минэнерго.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, KPO, ИНВЕСТИЦИИ


Похожие новости


Казахстан и консорциум KPO внесут изменения в механизм раздела продукции в соглашении по Карачаганаку - Минэнерго

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]