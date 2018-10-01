Консорциум KPO инвестирует $5 млрд в будущее развитие месторождения Карачаганак - Минэнерго Казахстана

Консорциум Karachaganak Petroleum Operating (KPO, в консорциум входят компании Eni, Shell, Chevron, "ЛУКОЙЛ" и "КазМунайГаз") взял на себя обязательства реализовать инвестпроекты для будущего развития месторождения Карачаганак общей стоимостью $5 млрд в рамках соглашения об урегулировании спора с правительством Казахстана о калькуляции доходов с продажи нефти, сообщила пресс-служба Минэнерго страны.

"Правительство договорилось о принятии консорциумом обязательств по своевременной реализации важных для будущего развития Карачаганака инвестпроектов. Предварительно объем инвестиций оценивается в сумме до $5 млрд с возможным дополнительным приростом доходов для Республики (Казахстан - ИФ-К) до 2037 года около $23,5 млрд (или около $6,4 млрд в NPV10 - Net Present Value, чистая приведенная стоимость) при цене $80 за баррель", - говорится в сообщении Минэнерго.