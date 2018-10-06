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Внутренняя политика 06.10.2018 17:38

Войска химзащиты Азербайджана переведены на осенне-зимний период эксплуатации вооружения

В воинских частях Войск химической защиты Вооруженных сил Азербайджана организован перевод вооружения и техники к эксплуатации в осенне-зимнем периоде, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

«Основной целью занятий, проводимых в различных учебных точках, стала практическая демонстрация объема и последовательности работ, предстоящих выполнить военнослужащим в ходе сезонного обслуживания специальной техники, а также совершенствование знаний и навыков личного состава в этой сфере», - сказано в сообщении.

В ходе занятий, проведенных на строевом плацу и в парке воинской части, технический состав выполнил задачи, поставленные перед ним руководителем занятий, отмечает пресс-служба оборонного ведомства страны.

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Тэги: ВОЙСКА, ХИМЗАЩИТА, ОСЕНЬ/ЗИМА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]