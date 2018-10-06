Войска химзащиты Азербайджана переведены на осенне-зимний период эксплуатации вооружения

В воинских частях Войск химической защиты Вооруженных сил Азербайджана организован перевод вооружения и техники к эксплуатации в осенне-зимнем периоде, сообщает пресс-служба Министерства обороны.
«Основной целью занятий, проводимых в различных учебных точках, стала практическая демонстрация объема и последовательности работ, предстоящих выполнить военнослужащим в ходе сезонного обслуживания специальной техники, а также совершенствование знаний и навыков личного состава в этой сфере», - сказано в сообщении.
В ходе занятий, проведенных на строевом плацу и в парке воинской части, технический состав выполнил задачи, поставленные перед ним руководителем занятий, отмечает пресс-служба оборонного ведомства страны.
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