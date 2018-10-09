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Регион 09.10.2018 17:54

Евросоюз постарается убедить США не отключать Иран от SWIFT

Министры финансов государств Европейского союза попытаются убедить администрацию президента США Дональда Трампа не отключать Иран от SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей), пишет The Financial Times.

Об этом они планируют вести переговоры с министром финансов США Стивеном Мнучиным в ходе заседания Международного валютного фонда и Всемирного банка, которое проходит на индонезийском острове Бали на этой неделе.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был подписан с Ираном "шестеркой" международных посредников - пятью постоянными членами СБ ООН и Германией в июле 2015 года. В мае 2018 года Д.Трамп заявил о выходе США из соглашения.

Вашингтон объявил о восстановлении существовавших до подписания соглашения американских санкций против Ирана в финансово-экономической сфере, предусматривающих, в том числе, санкционные меры в отношении компаний третьих стран, ведущих бизнес с иранскими партнерами.

США намерены полностью восстановить снятые ранее с Ирана санкции 4 ноября.

В конце сентября верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявляла о том, что Европейский союз создаст механизм для защиты от санкций финансовых расчетов европейских компаний с Ираном, чтобы сохранить соглашение по иранскому атому.

Франция, Германия и Великобритания, участвующие в СВПД, разочарованы тем, что им не удалось убедить администрацию американского президента смягчить требования к бельгийской SWIFT, отмечает FT.

"Наш вопрос: зачем беспокоиться об удалении из здания всей электропроводки, если можно просто выключить свет, - заявил изданию европейский дипломат, который подтвердил запланированные встречи. - Если вы можете определить банк [подпадающий под санкции], тогда нет необходимости принуждать SWIFT к отключению Ирана".

Другой источник FT сказал, что администрация президента США не слышит аргументы Евросоюза.

Штаты пока не приняли окончательного решения относительно мер, направленных против иранских коммерческих банков, хотя многие эксперты уверены, что вероятнее всего они введут санкции против ЦБ страны и отключат его от SWIFT.

К этой межбанковской системе подключены более 11 тыс. финансовых институтов в более чем 200 странах. В совет директоров входят 25 человек, включая двух американских банкиров из Citigroup и J.P.Morgan.

Как отмечает FT, SWIFT не сможет подчиняться американскому, европейскому и бельгийскому законодательствам одновременно в случае, если они будут расходиться.

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Тэги: ЕВРОПА, ИРАН, SWIFT, ОТКЛЮЧЕНИЕ


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