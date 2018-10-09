Глава исполкома СНГ отмечает важность обмена информацией о миграционных потоках в режиме реального времени

Председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев предлагает обмениваться информацией о перемещениях потенциальных террористов в режиме реального времени.
"Мы в СНГ придаем важное значение реализации согласованных мер в отношении лиц, возвращающихся в страны Содружества после участия в действиях международных террористических организаций. Здесь нужна достоверная информация о миграционной ситуации в конкретных регионах, а также о миграционных потоках лиц, представляющих потенциальную опасность", - сказал С.Лебедев, выступая на конференции ОБСЕ во вторник в Минске.
По его словам, решение этой задачи возможно путем перевода информационного обмена между компетентными органами в режим реального времени. "Это очень важно", - подчеркнул глава исполкома Содружества.
В качестве примера такой работы в СНГ, продолжил С.Лебедев, можно привести создание в настоящее время единой системы учета граждан третьих государств и лиц без гражданства, въезжающих на территорию стран Содружества.
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