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СНГ 09.10.2018 19:42

Глава исполкома СНГ отмечает важность обмена информацией о миграционных потоках в режиме реального времени

Председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев предлагает обмениваться информацией о перемещениях потенциальных террористов в режиме реального времени.

"Мы в СНГ придаем важное значение реализации согласованных мер в отношении лиц, возвращающихся в страны Содружества после участия в действиях международных террористических организаций. Здесь нужна достоверная информация о миграционной ситуации в конкретных регионах, а также о миграционных потоках лиц, представляющих потенциальную опасность", - сказал С.Лебедев, выступая на конференции ОБСЕ во вторник в Минске.

По его словам, решение этой задачи возможно путем перевода информационного обмена между компетентными органами в режим реального времени. "Это очень важно", - подчеркнул глава исполкома Содружества.

В качестве примера такой работы в СНГ, продолжил С.Лебедев, можно привести создание в настоящее время единой системы учета граждан третьих государств и лиц без гражданства, въезжающих на территорию стран Содружества.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, СНГ, ТЕРРОРИСТЫ, ИНФОРМАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]