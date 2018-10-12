Половина белорусского экспорта идет на российский рынок - Путин

Президент РФ Владимир Путин сравнил товарооборот России и Белоруссии и отметил, что он более чем в три раза превышает товарооборот России и Индии.
"Белоруссия занимает первое место по объемам товарооборота России со странами СНГ. На российский рынок поставляется половина всей белорусской экспортной продукции", - заявил он в ходе пятого форума регионов Белоруссии и России в Могилеве в пятницу.
"В прошлом году товарооборот увеличился почти на четверть и достиг $32,4 млрд. В январе-августе текущего года прибавил еще 14,5% - и нам вполне по силам вывести взаимную торговлю на уровень в $50 млрд", - отметил российский лидер.
"Вот для сравнения просто: я совсем недавно - может быть, многие заметили - был в Индии. Страна с населением 1,1 млрд человек. Объем торговли России с Индией - около $10 млрд. $10 млрд пока мы не достигли: двигаемся в этом направлении, я уверен, мы достигнем и более высоких результатов - но с Белоруссией уже $32 с лишним. Это о многом говорит. Это говорит об уровне нашей кооперации, на самом деле", - подчеркнул В.Путин.
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