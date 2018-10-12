Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9729 RUR   0.0257 GBR   2.2505 TRY   0.2879

Цена на нефть

    $/bbl WTI   70.97 Brent   80.26

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° 27° Завтра 13° 17° 14 Окт 13° 19° 15 Окт 12° 19°

СНГ 12.10.2018 15:28

Половина белорусского экспорта идет на российский рынок - Путин

Президент РФ Владимир Путин сравнил товарооборот России и Белоруссии и отметил, что он более чем в три раза превышает товарооборот России и Индии.

"Белоруссия занимает первое место по объемам товарооборота России со странами СНГ. На российский рынок поставляется половина всей белорусской экспортной продукции", - заявил он в ходе пятого форума регионов Белоруссии и России в Могилеве в пятницу.

"В прошлом году товарооборот увеличился почти на четверть и достиг $32,4 млрд. В январе-августе текущего года прибавил еще 14,5% - и нам вполне по силам вывести взаимную торговлю на уровень в $50 млрд", - отметил российский лидер.

"Вот для сравнения просто: я совсем недавно - может быть, многие заметили - был в Индии. Страна с населением 1,1 млрд человек. Объем торговли России с Индией - около $10 млрд. $10 млрд пока мы не достигли: двигаемся в этом направлении, я уверен, мы достигнем и более высоких результатов - но с Белоруссией уже $32 с лишним. Это о многом говорит. Это говорит об уровне нашей кооперации, на самом деле", - подчеркнул В.Путин.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПУТИН, БЕЛОРУССИЯ, ЭКОНОМИКА


Похожие новости


Путин: маршрут поставок газа в Европу через Белоруссию приобретает большое значение Лукашенко планирует в ближайшее время встретиться с Путиным Лукашенко: Россия под руководством Путина добилась больших успехов Путин прибыл в Минск

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]