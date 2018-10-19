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Карабахский конфликт 19.10.2018 17:43

Эрдоган призвал мировое сообщество решить карабахский конфликт

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал мировое сообщество урегулировать армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт и тем самым положить конец оккупации территорий Азербайджана.

«Продолжающаяся более четверти века оккупация 20% территории Азербайджана неприемлема. Международное сообщество должно сказать «стоп» всем существующим в мире несправедливостям во главе с нагорно-карабахским конфликтом», - заявил Р.Т.Эрдоган в пятницу в Измире, на церемонии запуска НПЗ STAR.

Турецкий лидер обвинил международное сообщество в игнорировании призывов Баку и Анкары о необходимости освобождения оккупированных земель Азербайджана. «Пустая и далекая от справедливости международная система взаимоотношений потеряла доверие к себе», - сказал он.

Р.Т.Эрдоган подчеркнул, что Азербайджан и Турция продолжат совместную борьбу для обеспечения своих интересов.

Р.Бабаев

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Тэги: ТУРЦИЯ, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]