Эрдоган призвал мировое сообщество решить карабахский конфликт

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал мировое сообщество урегулировать армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт и тем самым положить конец оккупации территорий Азербайджана.
«Продолжающаяся более четверти века оккупация 20% территории Азербайджана неприемлема. Международное сообщество должно сказать «стоп» всем существующим в мире несправедливостям во главе с нагорно-карабахским конфликтом», - заявил Р.Т.Эрдоган в пятницу в Измире, на церемонии запуска НПЗ STAR.
Турецкий лидер обвинил международное сообщество в игнорировании призывов Баку и Анкары о необходимости освобождения оккупированных земель Азербайджана. «Пустая и далекая от справедливости международная система взаимоотношений потеряла доверие к себе», - сказал он.
Р.Т.Эрдоган подчеркнул, что Азербайджан и Турция продолжат совместную борьбу для обеспечения своих интересов.
Р.Бабаев
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