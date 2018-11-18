Спасенные при крушении сухогруза члены экипажа и пассажиры доставлены в Петропавловск-Камчатский

Десять спасенных членов экипажа и пассажиров сухогруза "Анатолий Крашенинников", затонувшего 9 ноября у берегов Камчатки, доставлены в краевой центр, сообщает министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края.

"Первые пять дней после крушения люди находились на плавбазе "Дальмос". Отправить их домой не позволял шторм. 14 ноября их удалось пересадить на судно пограничного управления, но из-за погоды в сторону Петропавловска они вышли только в субботу 17 ноября. В столицу Камчатки судно прибыло около девяти часов утра по местному времени 18 ноября", -сказано в сообщении.

Отмечается, что с пассажирами и членами экипажа затонувшего сухогруза будут работать психологи и медицинские работники.

Как сообщалось, камчатское судно "Анатолий Крашенинников" затонуло в акватории бухты Камбальная Охотского моря у западного побережья Камчатки 9 ноября. На его борту находились 13 человек, 10 из них (пять членов экипажа и пять пассажиров) спасли.

Капитан, старпом и вахтенный механик "Анатолия Крашенинникова" считаются пропавшими без вести. Их активные поиски завершились, но продолжается попутный поиск работающими в том районе судами, а на берегу - сотрудниками Кроноцкого заповедника.

По факту кораблекрушения Дальневосточное следственное управление на транспорте СКР расследует дело по ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Следствие выдвинуло три версии причины затопления сухогруза: нарушение правил судовождения и загрузки судна, его техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия.

По поручению губернатора края Владимира Илюхина, семьи пропавших без вести получат выплаты из бюджета края. Кроме того, материальная помощь будет оказана со стороны компании-собственника судна. Люди, находившиеся на борту, и сам сухогруз были застрахованы, что дает право на получение страховых выплат. Родственникам пропавших без вести также будет оказана юридическая помощь.