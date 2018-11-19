Недостаток воды способен подорвать мир - Совет ЕС

В специальном постановлении о "водной дипломатии" в понедельник Совет ЕС по иностранным делам напомнил, что вода обеспечивает жизнь и достоинство людей и является основополагающим элементом для устойчивости как общества, так и окружающей среды.
"Совет отмечает, что недостаток водных ресурсов способен подорвать мир и безопасность. Риски, связанные с водой, могут иметь серьезные гуманитарные и экономические последствия с потенциальным прямым воздействием на Евросоюз, включая миграционные потоки", - говорится в документах Совета ЕС, распространенных в Брюсселе.
"Совет намерен активизировать в Евросоюзе действия в отраслях, связанных с водой, в качестве инструмента мира, безопасности и стабильности и твердо осудить использование воды как орудия войны", - подчеркивается в постановлении.
В ЕС указывают на то, что вода имеет жизненное значение для человеческого здоровья и представляет собой необходимый элемент управления экосистемой, сельского хозяйства, энергетики и глобальной безопасности планеты.
Евросоюз заявляет о своей решимости развивать трансграничное и интегрированное управление водными ресурсами и повышать эффективность их расходования.
В постановлении Совета ЕС подтверждается, что Евросоюз расценивает доступ к чистой питьевой воде как "право любого человеческого существа". В документе также подчеркивается непосредственная связь между водой и климатическими изменениями и приветствуются недавние дебаты в Совете Безопасности ООН, отметившие взаимозависимость между водой, климатом, миром и безопасностью.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»