Состояние раненых моряков не является тяжелым - украинский омбудсмен

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила со ссылкой на информацию российского омбудсмена Татьяны Москальковой, что трое раненых в Керченском проливе украинских моряков находятся в керченской больнице.

"Есть информация о состоянии украинских моряков, задержанных в Азовском море. Только что опять говорила с уполномоченным РФ по правам человека Татьяной Москальковой. Она сообщила мне, что наши моряки находятся на территории города Керчь. Сейчас происходит их опрос следователем пограничного управления ФСБ РФ", - написала Л.Денисова в Facebook.

"По ее (Москальковой) словам, трое украинских моряков находятся в Керченской больнице №1. Их состояние оценивается как не тяжелое. Москалькова заверила меня, что им оказана вся необходимая помощь, и угрозы жизни нет", - написала Л.Денисова.