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СНГ 26.11.2018 14:11

Состояние раненых моряков не является тяжелым - украинский омбудсмен

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила со ссылкой на информацию российского омбудсмена Татьяны Москальковой, что трое раненых в Керченском проливе украинских моряков находятся в керченской больнице.

"Есть информация о состоянии украинских моряков, задержанных в Азовском море. Только что опять говорила с уполномоченным РФ по правам человека Татьяной Москальковой. Она сообщила мне, что наши моряки находятся на территории города Керчь. Сейчас происходит их опрос следователем пограничного управления ФСБ РФ", - написала Л.Денисова в Facebook.

"По ее (Москальковой) словам, трое украинских моряков находятся в Керченской больнице №1. Их состояние оценивается как не тяжелое. Москалькова заверила меня, что им оказана вся необходимая помощь, и угрозы жизни нет", - написала Л.Денисова.

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Тэги: УКРАИНА, МОРЯКИ, СОСТОЯНИЕ, ОМБУДСМЕН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]