Экономика России терпит серьезный ущерб из-за проникновения в РФ европейских товаров в обход санкций - Приходько

В правительстве РФ признали, что проблема незаконного проникновения на российский рынок товаров из Европы, попадающих под ограничительные меры Москвы, сохраняется, хотя профильные ведомства энергично борются с контрабандой.
"Скажу откровенно, ситуация сложная. В результате недобросовестных действий наносится серьезный ущерб российской экономике", - заявил журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса", первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
При этом он подчеркнул, что "проблема незаконного проникновения на наш рынок упомянутой продукции находится на постоянном контроле, (...) по этой теме ведется постоянный диалог с партнерами по Евразийскому союзу".
На вопрос, будет ли российская сторона поднимать эту тему на предстоящей во вторник в Минске встрече глав правительства ЕврАзЭС, С.Приходько ответил утвердительно. "Конкретные аспекты указанной проблемы являются предметом обсуждения практически на каждом заседании Евразийского межправсовета", - сказал первый замглавы аппарата правительства.
Он также отметил, что "параллельно принимаются энергичные меры по линии российских профильных ведомств, прежде всего, ФСТ России, Россельхознадзора и Роспотребнадзора в целях пресечения контрабандных потоков".
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»