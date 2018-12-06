Азербайджан приступил к ратификации конвенции по статусу Каспия - МИД

Азербайджан начал процесс ратификации Конвенции по правовому статусу Каспийского моря, заявила пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.
«Казахстан, выступающий в качестве депозитария, представил Азербайджану конвенцию в октябре текущего года. В настоящее время проводятся внутригосударственные процедуры по ратификации конвенции», - сообщила Л.Абдуллаева агентству «Интерфакс-Азербайджан».
При этом, она не уточнила сколько времени займет процесс ратификации данного документа.
Как сообщалось ранее, 12 августа 2018 года саммит "каспийской пятерки" в казахстанском Актау завершился подписанием Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.
Документ ставит точку в согласовании позиций России, Казахстана, Азербайджана, Туркменистана и Ирана по статусу Каспия, которое продолжалось 22 года из-за кардинальных разногласий между прибрежными странами.
Конвенция вступает в силу с момента ее ратификации всеми участниками и депонирования всех пяти ратификационных грамот. Документ носит бессрочный характер.
Конвенция фиксирует положение о недопущении присутствия на Каспии вооруженных сил внерегиональных держав. Согласно Конвенции, пять прикаспийских государств несут ответственность за поддержание безопасности на море и управление его ресурсами.
В документе отмечается, что судоходство, рыболовство, научные исследования и прокладка магистральных трубопроводов должны осуществляться по согласованным сторонами правилам.
Кроме того, экологический фактор должен учитываться при реализации масштабных морских проектов, все стороны несут ответственность за ущерб, нанесенный экологической системе Каспийского моря.
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»