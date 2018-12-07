При попытке ограбления банка в Бразилии погибли 13 человек

Не менее 13 человек в пятницу стали жертвами попытки ограбления банка в бразильском населенном пункте Милагрис (штат Сеара), сообщает бразильская телерадиокомпания "Глобу" со ссылкой на службу судебной медицины.
По ее данным, среди жертв - двое детей 10 и 13 лет.
Нападавшие, намеревавшиеся ограбить банк, взяли в заложники людей находившихся в банке, и устроили перестрелку с пребывшими на место происшествия полицейскими, отмечает "Глобу".
Перестрелка длилась 20 минут.
Нескольким нападавшим удалось скрыться с места преступления. Их поиск продолжается.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»