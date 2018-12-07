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Дальнее зарубежье 07.12.2018 21:32

При попытке ограбления банка в Бразилии погибли 13 человек

Не менее 13 человек в пятницу стали жертвами попытки ограбления банка в бразильском населенном пункте Милагрис (штат Сеара), сообщает бразильская телерадиокомпания "Глобу" со ссылкой на службу судебной медицины.

По ее данным, среди жертв - двое детей 10 и 13 лет.

Нападавшие, намеревавшиеся ограбить банк, взяли в заложники людей находившихся в банке, и устроили перестрелку с пребывшими на место происшествия полицейскими, отмечает "Глобу".

Перестрелка длилась 20 минут.

Нескольким нападавшим удалось скрыться с места преступления. Их поиск продолжается.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БРАЗИЛИЯ, БАНК, ОГРАБЛЕНИЕ, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]