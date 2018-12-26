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Карабахский конфликт 26.12.2018 16:33

МИД Азербайджана исключил из «черного списка» по Карабаху директора Программы авиационной безопасности школы Кеннеди Гарвардского университета

МИД Азербайджана исключил гражданина США и Украины, директора Программы авиационной безопасности школы Кеннеди Гарвардского университета Сергея Коноплева из «черного списка» лиц, незаконно посетивших оккупированные Арменией азербайджанские территории.

«С.Коноплев обратился в МИД с просьбой исключить его имя из «списка лиц, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджана». Его обращение было рассмотрено в соответствующем порядке и принято положительное решение»,- говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Внешнеполитическое ведомство сообщает, что С.Коноплев в своем письме отметил, что посетил оккупированные территории Азербайджана в 2012 году и не знал о последствиях данного шага. С.Коноплев отметил, что его визит не служил поощрению созданного Арменией незаконного режима на территориях Азербайджана. «Он указал, что уважает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана в рамках международно-признанных границ, а также законы страны, и приносит извинения перед правительством и народом Азербайджана»,- говорится в сообщении.

Кроме того, С.Коноплев попросил разрешить ему въезд в Азербайджан в будущем.

Ф.Исазаде

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Тэги: МИД, «ЧЕРНЫЙ/СПИСОК»


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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