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Дальнее зарубежье 05.01.2019 19:12

Три человека погибли и четверо ранены в результате стрельбы в боулинг-клубе в пригороде Лос-Анджелеса

Не менее трех человек стали жертвами стрельбы, которая произошла в боулинг-клубе американского города Торранс вблизи Лос-Анджелеса, сообщает в субботу агентство Associated Press.

Еще четыре человека получили ранения.

О чрезвычайном происшествии в боулинг-клубе сообщила ранее полиция Торранса. В полиции также призвали жителей держаться подальше от района инцидента.

Торранс расположен примерно в 30 км к юго-востоку от центра Лос-Анджелеса.

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Тэги: США, ЛОС/АНДЖЕЛЕС, СТРЕЛЬБА, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]