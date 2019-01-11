Снегопад на Балканах привел к закрытию школ и транспортному коллапсу

Сильный снегопад обрушился на ряд стран Балканского полуострова, что привело к проблемам с движением транспорта, сообщает в пятницу агентство Associated Press.
В некоторых странах отменены занятия в школах, наблюдаются проблемы с подачей электроэнергии.
В частности, сложная ситуация сложилась в Сербии, где в четырех муниципалитетах из-за непогоды объявили о введении чрезвычайных мер. Спасатели опасаются, что ряд сербских отдаленных населённых пунктов может оказаться отрезанным от центра. Жителям некоторых районов раздали гуманитарную помощь.
В Черногории снегопад привел к отключениям электроэнергии. Три города, расположенные на Адриатическом побережье, до сих пор остаются без света. Местные метеорологические службы отмечают, что первые десять дней нового года стали самыми холодными для Черногории за последние несколько лет.
На востоке Боснии и Герцеговины из-за снегопада повреждены не только линии электропередачи, но и линии телефонной связи.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»