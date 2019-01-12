Ежегодно в России может выпускаться 180 тонн опийных лекарств - Минпромторг

Россия может производить до 180 тонн лекарств опийной группы в год в рамках импортозамещения, мак будет выращиваться на 200 га в центральном Черноземье, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

"По предварительным расчетам, для обеспечения регионов страны отечественными обезболивающими препаратами потребуется культивирование мака на площади порядка 200 га. С учетом природных климатических условий и опыта СССР сейчас рассматривается вопрос о возможности культивирования мака снотворного в одном из центрально-черноземных регионов РФ, однако окончательное решение будет после принятия законопроекта", - приводит слова Д.Мантурова его пресс-служба в пятницу.

В настоящее время законопроект, разрешающий культивацию наркосодержащих растений и последующее производство фармсубстанций для медицинских и ветеринарных целей, только внесен в Госдуму.

По словам главы Минпромторга России, культивированием растений (в частности, мака снотворного) будут заниматься два ФГУПа, подведомственных министерству, - это Московский эндокринный завод и ГосНИИОХТ. "Они имеют эффективную систему обеспечения лекарственной безопасности и многолетний опыт осуществления деятельности в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ", - отмечают в министерстве.

В конце декабря 2018 года был зарегистрирован филиал Московского эндокринного завода - "Почеп", бывший комплекс по уничтожению химического оружия, сообщает министерство. Как рассказал Д.Мантуров, сейчас под контролем Минпромторга России и Федерального медико-биологического агентства России продолжаются санационные работы на объектах комплекса, которые планируется завершить в начале апреля. "К этому моменту все объекты будут приняты в хозяйственное ведение МЭЗ для организации производства активных фармацевтических субстанций, в том числе опийной группы, на площадке филиала "Почеп", - заметил глава Минпромторга России.

Финансирование указанного проекта планируется осуществлять как за счет собственных средств завода, так и за счет федерального бюджета. "По предварительным оценкам, производственные мощности филиала "Почеп" позволят выпускать около 180 тонн фармацевтических субстанций в год, большая часть которых будет произведена в рамках импортозамещения. Готовые лекарственные средства из полученных субстанций планируется производить в Москве на двух имеющихся производственных площадках Московского эндокринного завода", - отметил Д.Мантуров.

Входящий в структуру Минпромторга ФГУП "ГосНИИОХТ" является головным разработчиком всех технологий уничтожения отравляющих веществ, используемых на российских объектах по уничтожению химического оружия.

Газета The Times в 2018 году сообщала, что по мнению разведслужбы Великобритании нервно-паралитическое вещество "Новичок", которым были отравлены Скрипали, изготовлено на военной исследовательской базе в закрытом городе Шиханы. В настоящее время эта лаборатория является филиалом "ГосНИИОХТ".

Но бывший глава госкомиссии по химразоружению Михаил Бабич заявил тогда "Интерфаксу", что в лаборатории ГосНИИОХТ никогда не хранилось химоружие, в том числе так называемый газ "Новичок".