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Единственный вариант для властей Британии - это новый референдум по Brexit - глава правительства Шотландии

Первый министр Шотландии Никола Стерджен, ранее неоднократно критиковавшая идею Brexit, заявила, что наиболее правильным выходом в сложившейся ситуации после провала сделки с Брюсселем является проведение нового референдума о членстве в ЕС, сообщает британская телерадиокорпорация BBC.

"То, что должно произойти теперь, ясно. Во-первых, необходимо максимально срочно остановить часы и спасти Британию от "жесткого" выхода из ЕС 29 марта. Во-вторых, необходимо подготовить юридическую базу для еще одного референдума", - считает Н.Стерджен.

"У правительства было более двух с половиной лет для подготовки рабочего плана Brexit, и они абсолютно провалились с этим. Мнение, что они смогут сделать это в ближайшие недели, бессмысленно", - отмечает глава правительства Шотландии.

При этом она подчеркнула, что и она, и Шотландская национальная партия проголосуют позже в среду за недоверие правительству премьер-министра Терезы Мэй.

После референдума 2016 года Н.Стерджен не раз выступала против реализации Brexit и настаивала на том, что большинство шотландцев на референдуме выступили против идеи о выходе из ЕС.

15 января 2019 года - менее чем за два с половиной месяца до крайнего срока по Brexit - парламент Британии отказался ратифицировать проект сделки Лондона с Брюсселем об условиях выхода королевства из ЕС из-за ряда неурегулированных вопросов. Против сделки проголосовали 432 парламентария, в то время как "за" - 202.

Неудача проекта сделки с ЕС, которую BBC называет крупнейшим провалом британского правительства в истории страны, привела к тому, что 16 января парламент проголосует по недоверию правительству премьер-министра Терезы Мэй.

Сама Т.Мэй настаивает на том, что Brexit должен быть реализован. Она заверила, что правительство намерено продолжить работу над согласованием условий сделки с Брюсселем.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ШОТЛАНДИЯ, МИНИСТР, BREXIT


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