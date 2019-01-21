Тереза Мэй предложит план по Ирландии, чтобы получить поддержку по Brexit в парламенте - СМИ

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, как ожидается, в понедельник представит парламенту свой план по отказу от так называемого "страховочного плана" по Ирландии, сообщает Sky News.

Отказ от "страховочного плана" - это попытка получить поддержку со стороны Демократической юнионистской партии, на голоса которой Т.Мэй рассчитывает при обсуждении Brexit, а также со стороны собственной Консервативной партии, значительная часть которой ранее проголосовала против сделки.

"Страховочный план" по Ирландии подразумевает, что, если ЕС и Великобритания не смогут согласовать торговое соглашение, которое оставит открытой границу между Ирландией и Северной Ирландией, то обе стороны на некоторое время все равно сохранят единую таможенную территорию. В результате на территорию Великобритании продолжат распространяться некоторые таможенные меры ЕС, что не устраивает многих британских парламентариев.

Источники телеканала полагают, что детальной дискуссии с кабинетом министров по отказу от "страховочного плана" Т.Мэй пока не проводила. В то же время, газета Sunday Times сообщала о возможном заключении некого двустороннего соглашения между Великобританией и республикой Ирландия.

В Дублине, в свою очередь, отвергают возможность прямых переговоров между Лондоном и Дублином.

"Что мы не можем делать, и что мы не будем делать (...) мы не будем участвовать ни в какого рода двусторонних переговорах с Демократической юнионистской партией или с любой другой партией в Северной Ирландией или в Великобритании. Это переговоры между ЕС и Великобританией", - заявила ирландский министр по дела Европы Хелен Макэнти.

Газета The Daily Telegraph также сообщала, что Т.Мэй может попытаться переписать Белфастское соглашение об урегулировании конфликта в Северной Ирландии таким образом, чтобы необходимости во включении "страховочного плана" в соглашение с ЕС вообще не было. На Даунинг-стрит такую возможность отвергли.

Sky News не указывает, каким образом Т.Мэй намерена согласовывать с Брюсселем исключение страховочного плана из соглашения. Телерадиокорпорация BBC отмечает, что, вероятно, таким предложением, Т.Мэй намерена показать Брюсселю, что члены ее парламента готовы поддержать сделку, если в ней не будет "страховочного плана", в надежде на смягчение позиции ЕС.

Европейские министры иностранных дел, собравшиеся в Брюсселе на встречу, подчеркнули, что вопрос о возобновлении переговоров по соглашению о выходе Великобритании из ЕС, в которое входит положение о "страховочном плане", не стоит, сообщает агентство Associated Press. Также, отмечает агентство, министры подчеркнули, что для продления сроков выхода Великобритании из ЕС им потребуется веская причина.

В понедельник Т.Мэй должна выступить перед парламентом с речью, в которой она представит свои предложения по вопросу Brexit. Необходимость в таком выступлении появилась после того, как британский парламент с большим преимуществом проголосовал против согласованного Т.Мэй с ЕС плана по Brexit.

Голосование по плану Т.Мэй запланировано на 29 января.

В рамках выступления Т.Мэй представит на рассмотрение парламента документ о том, что парламент заслушал ее предложения по Brexit. В документ можно будет вносить поправки, и СМИ ожидают, что среди них будут предложения о приостановке статьи 50 договора о Европейском союзе, что может привести к переносу сроков Brexit или же ко второму референдуму, а также о том, чтобы законодательно исключить возможность выхода Великобритании из ЕС без сделки.

Большинство британцев, свидетельствует опрос Sky News, выступают против проведения повторного референдума. Так, против возможности второго референдума высказались 56% опрошенных, поддержали идею референдума 4% опрошенных.