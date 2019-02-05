В парламент Молдавии проходят только четыре партии - опрос

Только четыре партии будут представлены в следующем парламенте Молдавии, свидетельствуют представленные во вторник данные опроса общественного мнения, проведенного Международным республиканским институтом (IRI) США.

Согласно опросу, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, 35% отдали бы голоса за Партию социалистов (ПСРМ), 13% - за Демпартию (ДПМ), 12% - за Партию действия и солидарности (PAS), а 8% - за "Платформу DA".

Если же учесть только ответы, определившихся избирателей, то ПСРМ набирает 39%, ДПМ - 14%, PAS -13%, и Платформа DA - 9%. Остальные партии не преодолели бы избирательный порог в 6%. В то же время, опрос не учитывает тот факт, что две партии правой оппозиции - PAS и "Платформа DA" участвуют в выборах в составе единого блока - ACUM ("Сейчас").

В результате опроса выяснилось, что почти каждый пятый житель Молдовы считает, что предстоящие парламентские выборы не будут ни честными, ни свободными. Согласно результатам опроса, 31% респондентов считает, что выборы будут относительно честными, а 13% уверены в этом. В то же время, 58% участников опроса твердо намерены принять участие в голосовании, 28% - "скорее всего", а 5% вряд ли пойдут на выборы.

Мнение участников разделилось относительно перехода к смешанной избирательной системе: 42% - полностью или относительно согласны с изменениями, а 37% - полностью или относительно не согласны, еще 21% затруднился с ответом. Из общего числа поддержавших избрание парламента по смешанной системе, 38% ожидают, что это принесет перемены к лучшему, 29% связали ответ с "возможностью голосования за кандидатов, которым доверяют", а 21% рассчитывают на то, что новая система будет "менее коррумпированной".

Опрос проводился с 5 декабря 2018 по 16 января 2019 г. В нем приняло участие 1226 респондентов старше 18 лет по всей Молдавии (за исключением Приднестровья). Предел допустимой погрешности- 2,8%.

Выборы в парламент Молдавии состоятся 24 февраля. Они впервые пройдут не по пропорциональной, а по смешанной системе - 51 депутат будет избран по одномандатным округам, а 50 - по партийным спискам. Два округа созданы для жителей Приднестровья, которые смогут проголосовать на избирательных участках на правом берегу Днестра. Еще три депутата будут избраны по округам для граждан Молдавии, работающих за рубежом.