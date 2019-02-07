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Дальнее зарубежье 07.02.2019 18:01

Во Франции обеспокоены вспышкой гриппа

Национальное агентство здравоохранения Франции в четверг сообщило, что с октября от гриппа в стране умерло уже более тысячи человек.

"Первоначальные оценки количества смертей от гриппа указывают, что погибли около 1,1 тыс. человек", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства.

Отмечается, что такое число случаев летального исхода зафиксировано в период с октября прошлого года до 20 января 2019 года.

Согласно сообщению, в последнее время вспышка гриппа набирает обороты. Более 12 тыс. человек за последнюю неделю обратились за медицинской помощью из-за подозрений на грипп, почти 2 тыс. человек их них были госпитализированы.

Случаи заражения гриппом зафиксированы практически по всей Франции и даже на ее некоторых заморских территориях.

Национальное агентство здравоохранения рекомендует жителям страны пройти вакцинацию, так как это "представляет наилучший способ защититься от гриппа и его осложнений".

Между тем, эксперты отмечают, что "пик активности гриппа в столичном регионе, вероятно, пока не достигнут".

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ГРИПП, ЭПИДЕМИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]