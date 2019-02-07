Во Франции обеспокоены вспышкой гриппа

Национальное агентство здравоохранения Франции в четверг сообщило, что с октября от гриппа в стране умерло уже более тысячи человек.
"Первоначальные оценки количества смертей от гриппа указывают, что погибли около 1,1 тыс. человек", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства.
Отмечается, что такое число случаев летального исхода зафиксировано в период с октября прошлого года до 20 января 2019 года.
Согласно сообщению, в последнее время вспышка гриппа набирает обороты. Более 12 тыс. человек за последнюю неделю обратились за медицинской помощью из-за подозрений на грипп, почти 2 тыс. человек их них были госпитализированы.
Случаи заражения гриппом зафиксированы практически по всей Франции и даже на ее некоторых заморских территориях.
Национальное агентство здравоохранения рекомендует жителям страны пройти вакцинацию, так как это "представляет наилучший способ защититься от гриппа и его осложнений".
Между тем, эксперты отмечают, что "пик активности гриппа в столичном регионе, вероятно, пока не достигнут".
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»