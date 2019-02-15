Северокорейская делегация вылетела в Ханой для подготовки саммита США-КНДР - СМИ

Официальная делегация КНДР в составе 12 человек, в преддверии готовящегося во Вьетнаме саммита США-КНДР, отправилась в Ханой, передает в пятницу агентство "Ренхап" со ссылкой на неназванный источник.
В числе официальных лиц - руководитель аппарата лидера КНДР Ким Чан Сон, уточняет источник.
По пути во Вьетнам делегация приземлились в Международном аэропорту Шоуду в Пекине.
Агентство сообщает, что представители КНДР были в списке пассажиров на борту самолета Air China, который прибыл из Пхеньяна.
В то же время, отмечает "Ренхап", делегация уже могла вылететь в Ханой.
Ожидается, что северокорейская делегация прибудет в Ханой на выходных, где она приступит к обсуждению с американскими представителями деталей подготовки к саммиту США-КНДР.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп сообщил, что второй американо-северокорейский саммит состоится в Ханое 27-28 февраля.
В июне прошлого года в Сингапуре состоялся первый американо-северокорейский саммит. Была достигнута договоренность об отказе Северной Кореи от ракетно-ядерной программы в обмен на заключение мирного договора между двумя странами и отмену санкций против КНДР.
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