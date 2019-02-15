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Дальнее зарубежье 15.02.2019 20:31

Северокорейская делегация вылетела в Ханой для подготовки саммита США-КНДР - СМИ

Официальная делегация КНДР в составе 12 человек, в преддверии готовящегося во Вьетнаме саммита США-КНДР, отправилась в Ханой, передает в пятницу агентство "Ренхап" со ссылкой на неназванный источник.

В числе официальных лиц - руководитель аппарата лидера КНДР Ким Чан Сон, уточняет источник.

По пути во Вьетнам делегация приземлились в Международном аэропорту Шоуду в Пекине.

Агентство сообщает, что представители КНДР были в списке пассажиров на борту самолета Air China, который прибыл из Пхеньяна.

В то же время, отмечает "Ренхап", делегация уже могла вылететь в Ханой.

Ожидается, что северокорейская делегация прибудет в Ханой на выходных, где она приступит к обсуждению с американскими представителями деталей подготовки к саммиту США-КНДР.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп сообщил, что второй американо-северокорейский саммит состоится в Ханое 27-28 февраля.

В июне прошлого года в Сингапуре состоялся первый американо-северокорейский саммит. Была достигнута договоренность об отказе Северной Кореи от ракетно-ядерной программы в обмен на заключение мирного договора между двумя странами и отмену санкций против КНДР.

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Тэги: КНДР, ВЬЕТНАМ, ДЕЛЕГАЦИЯ, ОТБЫТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]