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Регион 27.02.2019 09:13

Турция не намерена отступать в вопросе закупок российских С-400 - Эрдоган

Турция не откажется от сделки с Россией по зенитно-ракетным комплексам С-400, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"О том, чтобы отступить, даже речь не идет", - сказал он в эфире телеканала NTV.

По словам президента Турции, Россия предложила хорошие условия по С-400, на которые Анкара согласилась.

Р.Эрдоган отметил, что Турция также готова рассмотреть и закупки американских ЗРК "Патриот". Он добавил, что соответствующие ведомства Турции и США продолжают переговоры, турецкая сторона даже готова выступить с разъяснениями в американском конгрессе, и выразил надежу, что Вашингтон отойдет от жесткой позиции в вопросе закупок российских ЗРК.

Накануне министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал контакт на поставку Россией С-400 "состоявшейся сделкой".

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, С/400


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]