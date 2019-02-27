Турция не намерена отступать в вопросе закупок российских С-400 - Эрдоган

Турция не откажется от сделки с Россией по зенитно-ракетным комплексам С-400, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
"О том, чтобы отступить, даже речь не идет", - сказал он в эфире телеканала NTV.
По словам президента Турции, Россия предложила хорошие условия по С-400, на которые Анкара согласилась.
Р.Эрдоган отметил, что Турция также готова рассмотреть и закупки американских ЗРК "Патриот". Он добавил, что соответствующие ведомства Турции и США продолжают переговоры, турецкая сторона даже готова выступить с разъяснениями в американском конгрессе, и выразил надежу, что Вашингтон отойдет от жесткой позиции в вопросе закупок российских ЗРК.
Накануне министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал контакт на поставку Россией С-400 "состоявшейся сделкой".
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