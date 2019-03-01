Экс-премьер Казахстана Сагинтаев назначен госсекретарем республики

Бывший премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев назначен на должность государственного секретаря республики.
Соответствующий указ президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал в пятницу, сообщила пресс-служба главы государства.
55-летний Б.Сагинтаев с сентября 2016 года по февраль 2019 года был премьер-министром Казахстана. В феврале правительство Б.Сагинтаева решением президента было отправлено в отставку.
Ранее Б.Сагинтаев занимал должности вице-премьера, министра сельского хозяйства, был министром экономического развития и торговли, главой администрации Павлодарской области Казахстана.
Прежним госсекретарем Казахстана была Гульшара Абдыкаликова, которая в новом правительстве стала вице-премьером.
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