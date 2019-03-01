Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9337 RUR   0.0258 GBR   2.2547 TRY   0.3183

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.22 0.28 Brent 66.03 -0.36

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° Завтра 3 Мар 4 Мар

СНГ 01.03.2019 16:36

Экс-премьер Казахстана Сагинтаев назначен госсекретарем республики

Бывший премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев назначен на должность государственного секретаря республики.

Соответствующий указ президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал в пятницу, сообщила пресс-служба главы государства.

55-летний Б.Сагинтаев с сентября 2016 года по февраль 2019 года был премьер-министром Казахстана. В феврале правительство Б.Сагинтаева решением президента было отправлено в отставку.

Ранее Б.Сагинтаев занимал должности вице-премьера, министра сельского хозяйства, был министром экономического развития и торговли, главой администрации Павлодарской области Казахстана.

Прежним госсекретарем Казахстана была Гульшара Абдыкаликова, которая в новом правительстве стала вице-премьером.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, ЭКС/ПРЕМЬЕР, НАЗНАЧЕНИЕ


Похожие новости


Экс-премьер Казахстана Ахметов, осужденный за коррупцию, подал апелляцию на решение суда о взыскании материального ущерба Судебный процесс по делу экс-премьера Ахметова начнется в Казахстане

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]