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Регион 12.03.2019 16:31

Разведка Эстонии опасается усиления влияния России благодаря "Северному потоку 2"

Департамент внешней разведки Эстонии считает, что сооружаемые газопроводы "Северный поток 2" и "Турецкий поток" угрожают безопасности Европы.

"Оба газопровода увеличат зависимость европейских государств от импорта российского природного газа", - говорится в обнародованном во вторник ежегоднике департамента.

Эстонские разведчики предостерегают, что потребители обоих газопроводов связывают себя на долгое время с предлагаемой услугой, что затрудняет создание других источников потребления газа.

Обе трассы также ставят под сомнение уверенность в поставках через газовую транспортную систему Украины, считают авторы документа.

Кроме того, оба "потока" строятся в узких деловых интересах небольшого числа европейских предприятий, не учитывающих интересы безопасности более широкого региона. Они дают России дополнительные рычаги политического влияния на государства Европы, считает департамент внешней разведки.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, РАЗВЕДКА, РОССИЯ, ГАЗОПРОВОДЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]