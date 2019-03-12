Департамент внешней разведки Эстонии считает, что сооружаемые газопроводы "Северный поток 2" и "Турецкий поток" угрожают безопасности Европы.

"Оба газопровода увеличат зависимость европейских государств от импорта российского природного газа", - говорится в обнародованном во вторник ежегоднике департамента.

Эстонские разведчики предостерегают, что потребители обоих газопроводов связывают себя на долгое время с предлагаемой услугой, что затрудняет создание других источников потребления газа.

Обе трассы также ставят под сомнение уверенность в поставках через газовую транспортную систему Украины, считают авторы документа.

Кроме того, оба "потока" строятся в узких деловых интересах небольшого числа европейских предприятий, не учитывающих интересы безопасности более широкого региона. Они дают России дополнительные рычаги политического влияния на государства Европы, считает департамент внешней разведки.