Департамент внешней разведки Эстонии считает, что сооружаемые газопроводы "Северный поток 2" и "Турецкий поток" угрожают безопасности Европы.
"Оба газопровода увеличат зависимость европейских государств от импорта российского природного газа", - говорится в обнародованном во вторник ежегоднике департамента.
Эстонские разведчики предостерегают, что потребители обоих газопроводов связывают себя на долгое время с предлагаемой услугой, что затрудняет создание других источников потребления газа.
Обе трассы также ставят под сомнение уверенность в поставках через газовую транспортную систему Украины, считают авторы документа.
Кроме того, оба "потока" строятся в узких деловых интересах небольшого числа европейских предприятий, не учитывающих интересы безопасности более широкого региона. Они дают России дополнительные рычаги политического влияния на государства Европы, считает департамент внешней разведки.
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