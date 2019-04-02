Туск поздравил Порошенко с выходом во второй тур выборов

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с председателем Европейского Совета Дональдом Туском, в ходе которого собеседники обсудили прошедшие 31 марта выборы главы государства и вопросы двусторонней повестки.

"Д.Туск поздравил П.Порошенко с выходом во второй тур президентских выборов. Он особо отметил соблюдение демократических стандартов во время выборов и назвал это важным достижением главы государства", - говорится в сообщении, обнародованном на сайте президента Украины во вторник.

Собеседники обсудили вопросы двусторонней повестки дня в контексте проведенного мини-саммита Украина - ЕС в Брюсселе 20 марта. Также была достигнута договоренность о следующих контактах на высшем уровне, отмечается в сообщении.