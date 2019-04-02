Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9043 RUR   0.026 GBR   2.2213 TRY   0.3073

Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.59 1.45 Brent 69.01 1.43

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 02.04.2019 16:26

Туск поздравил Порошенко с выходом во второй тур выборов

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с председателем Европейского Совета Дональдом Туском, в ходе которого собеседники обсудили прошедшие 31 марта выборы главы государства и вопросы двусторонней повестки.

"Д.Туск поздравил П.Порошенко с выходом во второй тур президентских выборов. Он особо отметил соблюдение демократических стандартов во время выборов и назвал это важным достижением главы государства", - говорится в сообщении, обнародованном на сайте президента Украины во вторник.

Собеседники обсудили вопросы двусторонней повестки дня в контексте проведенного мини-саммита Украина - ЕС в Брюсселе 20 марта. Также была достигнута договоренность о следующих контактах на высшем уровне, отмечается в сообщении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ЕВРОСОВЕТ, РАЗГОВОР


Похожие новости


Туск сообщил, что провел полезный разговор с Порошенко Туск считает необходимым выработать стратегию в отношении России для разрешения кризиса на Украине

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]