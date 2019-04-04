Новозеландскому стрелку предъявят обвинения в 50 убийствах

Следователи Новой Зеландии готовятся предъявить обвинения мужчине, совершившему нападение на две мечети в городе Крайстчерч, сообщает агентство Associated Press.
Ожидается, что обвинения новозеландскому стрелку Брентону Тарранту будут предъявлены в ходе заседания суда города Крайстчерч, перед которым мужчина предстанет в пятницу.
В полиции отметили, что Б.Тарранта обвинят в 50 убийствах и 39 покушениях на убийство.
15 марта в мечети в центре новозеландского города Крайстчерч и в мечети, расположенной в предместье этого города Линвуде, произошла стрельба. В результате нападения погибли 50 человек, десятки человек получили ранения.
После нападения премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила, что страна запретит продажу всех штурмовых винтовок и полуавтоматического оружия.
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