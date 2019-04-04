Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9109 RUR   0.0261 GBR   2.2388 TRY   0.3017

Цена на нефть

    $/bbl WTI 62.46 -0.12 Brent 69.31 -0.06

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 04.04.2019 12:33

Новозеландскому стрелку предъявят обвинения в 50 убийствах

Следователи Новой Зеландии готовятся предъявить обвинения мужчине, совершившему нападение на две мечети в городе Крайстчерч, сообщает агентство Associated Press.

Ожидается, что обвинения новозеландскому стрелку Брентону Тарранту будут предъявлены в ходе заседания суда города Крайстчерч, перед которым мужчина предстанет в пятницу.

В полиции отметили, что Б.Тарранта обвинят в 50 убийствах и 39 покушениях на убийство.

15 марта в мечети в центре новозеландского города Крайстчерч и в мечети, расположенной в предместье этого города Линвуде, произошла стрельба. В результате нападения погибли 50 человек, десятки человек получили ранения.

После нападения премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила, что страна запретит продажу всех штурмовых винтовок и полуавтоматического оружия.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НОВЗЕЛАНДИЯ, МЕЧЕТЬ, ТЕРАКТ, ОБВИНЕНИЯ


Похожие новости


Сорок человек погибли в результате нападения на мечети в Крайстчерче - премьер Новой Зеландии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]