Американская прокуратура начала получать документы от Deutsche Bank о займах Трампа

Deutsche Bank начал передавать американским следователям материалы, связанные с финансами президента США Дональда Трампа, передает американский телеканал CNN.
По его информации, некоторые документы были направлены в прокуратуру штата Нью-Йорк.
Крупнейший германский частный банк остается приверженным сотрудничеству в рамках проводимого расследования, отмечает телеканал со ссылкой на представителя Deutsche Bank.
В свою очередь радиостанция "Немецкая волна" напоминает, что в марте генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс затребовала у этого финансового института материалы по займам, которые были выданы компании Д.Трампа The Trump Organization.
Отмечается, что "речь шла о средствах, имеющих отношение к Trump International Hotel в Вашингтоне, Майами и Чикаго". Наряду с этим, Л.Джеймс запросила от Deutsche Bank материалы, связанные с планами компании Д.Трампа приобрести футбольный клуб "Баффало Биллс". В 2014 году The Trump Organization отказалась от намерения покупки клуба.
Ранее в апреле комитеты Палаты представителей по разведке и финансам направили повестки Deutsche Bank и некоторым другим финансовым организациям в рамках расследования дела о финансах американского президента. Американские следователи подозревали, что иностранные субъекты, в том числе Россия, могли влиять на Д.Трампа или членов его семьи.
Так, издание The New York Times писало, что компании Д.Трампа получали российские инвестиции.
В свою очередь США Дональд Трамп считает, что журналисты The New York Times должны на коленях просить у него прощения после того, как из обнародованного доклада спецпрокурора Роберта Мюллера выяснилось об отсутствии сговора между предвыборным штабом Д.Трампа и РФ.
На прошлой неделе был обнародован доклад Р.Мюллера о так называемом "российском расследовании". Он работал над ним более двух лет и пришел к выводу, что сговора между штабом Д.Трампа и РФ не было.
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