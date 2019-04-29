Турция интересуется российскими противотанковыми комплексами и средствами противовоздушной обороны различной дальности, заявил гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"У нас есть ряд совместных проектов по разработке перспективных авиационных и вертолетных комплексов, комплектующих к бронетанковой технике, послепродажному обслуживанию поставленного вооружения. Кроме того, Турция проявляет интерес к новейшим российским боевым модулям, средствам ПВО различной дальности, а также к противотанковым комплексам",- сказал А.Михеев, чьи слова привели в пресс-службе компании в понедельник

Он отметил, что ВТС России и Турции демонстрирует положительную динамику.

"Благодаря плотному и конструктивному диалогу между политическим руководством наших стран и деловым контактам Рособоронэкспорта с представителями турецких силовых ведомств мы успешно преодолеваем попытки вмешаться в наши отношения со стороны конкурентов",- сказал А.Михеев

В компании сообщили, что "Рособоронэкспорт" на оборонной выставке IDEF в Турции (30 апреля - 3 мая) представит "бестселлеры" и перспективные новинки российской военной промышленности

"Иностранные заказчики смогут ознакомиться более чем с 300 образцами наиболее перспективной в Турции и ближневосточном регионе продукции, в том числе c новинками экспортного каталога: автоматами Калашникова новейшей "двухсотой" серии, 30-мм дистанционно-управляемым боевым модулем 32В01, зенитным ракетным комплексом "Викинг" и 76,2-мм автоматической артиллерийской установкой АК-176МА",- сообщили в "Рособоронэкспорте"

Там отметили, что в рамках мероприятия ожидаются многочисленные встречи и переговоры с представителями турецких вооруженных сил и иных силовых структур страны, а также с партнерами из других государств региона.

Как сообщал "Интерфакс", Турция приобретает четыре дивизиона зенитных ракетных систем С-400, сумма контракта составляет $2,5 млрд. 24 апреля А.Михеев сообщил "Интерфаксу", что поставки Анкаре комплексов начнутся в июле.

ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.