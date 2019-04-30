В ЕС подтвердили приверженность мирному решению кризиса в Венесуэле

В ЕС призывают к политическому и мирному решению кризиса в Венесуэле на фоне призыва лидера оппозиции Хуана Гуайдо к армии восстать против властей страны, заявила Майя Коцьянчич, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

"Мы полностью выступаем за политическое и мирное решение, чтобы как можно быстрее добиться урегулирования кризиса со свободными и демократическими выборами", - сказала пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.

"Таковой была и остается позиция Европейского союза. Мы очень внимательно следим за развитием ситуации", - добавила она, отметив, что в Брюсселе только недавно стало известно о призывах Х.Гуайдо.

Ранее Венесуэльская оппозиция распространила в соцсетях видео, записанное на авиабазе "Ла Карлота", на котором лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявляет, что его поддерживают многочисленные военнослужащие.

Также Х.Гуайдо призвал жителей Каракаса приходить к этой авиабазе.

Сразу после публикации видео Х.Гуайдо министр коммуникаций и информации Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что власти Венесуэлы подавляют восстание небольшой группы военных, желавших сменить власть в стране.