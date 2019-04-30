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Дальнее зарубежье 30.04.2019 18:47

В ЕС подтвердили приверженность мирному решению кризиса в Венесуэле

В ЕС призывают к политическому и мирному решению кризиса в Венесуэле на фоне призыва лидера оппозиции Хуана Гуайдо к армии восстать против властей страны, заявила Майя Коцьянчич, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

"Мы полностью выступаем за политическое и мирное решение, чтобы как можно быстрее добиться урегулирования кризиса со свободными и демократическими выборами", - сказала пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.

"Таковой была и остается позиция Европейского союза. Мы очень внимательно следим за развитием ситуации", - добавила она, отметив, что в Брюсселе только недавно стало известно о призывах Х.Гуайдо.

Ранее Венесуэльская оппозиция распространила в соцсетях видео, записанное на авиабазе "Ла Карлота", на котором лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявляет, что его поддерживают многочисленные военнослужащие.

Также Х.Гуайдо призвал жителей Каракаса приходить к этой авиабазе.

Сразу после публикации видео Х.Гуайдо министр коммуникаций и информации Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что власти Венесуэлы подавляют восстание небольшой группы военных, желавших сменить власть в стране.

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Тэги: ЕС, ВЕНЕСУЭЛА, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]