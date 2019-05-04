Порошенко отметил преимущества украинского паспорта перед российским для путешествий по миру

Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что украинский паспорт значительно опережает российский по возможности путешествовать по миру, о чем свидетельствуют данные рейтинга Passport Index 2019.

"Украинский паспорт предоставляет свободный въезд в 133 государства мира. Горжусь, что мы укрепили статус украинского гражданства", - написал П.Порошенко на своей странице в соцсети "Фейсбук" в субботу.