В Турции назвали письмо США по С-400 противоречащим духу союзничества

Письмо и.о. главы Пентагона Патрика Шанахана по вопросу российских систем С-400 противоречит духу союзничества Анкары и Вашингтона, передает в среду агентство "Анадолу" со ссылкой на министра обороны Турции Хулуси Акара.
Акар подчеркнул, что письмо было "не в духе союзничества".
Турецкий министр отметил, что Турция готовит ответ на заявления Шанахана. "Ведется соответствующая работа. Турция готовит ответ Вашингтону", - заявил Акар.
Акар также сообщил, что он встретится с Шанаханом в Брюсселе в конце июня "на полях" встречи НАТО.
На прошлой неделе американские СМИ сообщили: Шанахан предупредил Анкару, что США полностью свернут сотрудничество с ней по программе F-35, если до 31 июля турецкая сторона не откажется от получения российских систем ПВО С-400.
В письме своему турецкому визави Шанахан также заявил, что покупка С-400 "подталкивает Турцию к чрезмерной стратегической и экономической зависимости от России и подорвет потенциал очень сильной турецкой оборонной промышленности".
При этом Шанахан предупредил, что у Турции еще есть время, "чтобы поменять позицию по С-400".
Турция является партнером американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin по развитию программы создания F-35. Турция изготавливает детали фюзеляжа, шасси и дисплеев кабины пилотов, а также планирует приобрести 100 самолетов F-35.
Как сообщалось, Турция приобретает четыре дивизиона зенитных ракетных систем большой дальности С-400 "Триумф", сумма контракта составляет $2,5 млрд.
Министр обороны Турции Хулуси Акар в марте заявлял, что размещение С-400 в Турции начнется в октябре 2019 года.
24 апреля глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил "Интерфаксу", что первые поставки систем С-400 Турции запланированы на июль.
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