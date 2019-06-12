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Регион 12.06.2019 13:47

В Турции назвали письмо США по С-400 противоречащим духу союзничества

Письмо и.о. главы Пентагона Патрика Шанахана по вопросу российских систем С-400 противоречит духу союзничества Анкары и Вашингтона, передает в среду агентство "Анадолу" со ссылкой на министра обороны Турции Хулуси Акара.

Акар подчеркнул, что письмо было "не в духе союзничества".

Турецкий министр отметил, что Турция готовит ответ на заявления Шанахана. "Ведется соответствующая работа. Турция готовит ответ Вашингтону", - заявил Акар.

Акар также сообщил, что он встретится с Шанаханом в Брюсселе в конце июня "на полях" встречи НАТО.

На прошлой неделе американские СМИ сообщили: Шанахан предупредил Анкару, что США полностью свернут сотрудничество с ней по программе F-35, если до 31 июля турецкая сторона не откажется от получения российских систем ПВО С-400.

В письме своему турецкому визави Шанахан также заявил, что покупка С-400 "подталкивает Турцию к чрезмерной стратегической и экономической зависимости от России и подорвет потенциал очень сильной турецкой оборонной промышленности".

При этом Шанахан предупредил, что у Турции еще есть время, "чтобы поменять позицию по С-400".

Турция является партнером американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin по развитию программы создания F-35. Турция изготавливает детали фюзеляжа, шасси и дисплеев кабины пилотов, а также планирует приобрести 100 самолетов F-35.

Как сообщалось, Турция приобретает четыре дивизиона зенитных ракетных систем большой дальности С-400 "Триумф", сумма контракта составляет $2,5 млрд.

Министр обороны Турции Хулуси Акар в марте заявлял, что размещение С-400 в Турции начнется в октябре 2019 года.

24 апреля глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил "Интерфаксу", что первые поставки систем С-400 Турции запланированы на июль.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]