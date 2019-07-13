Военные очистили около 70% пострадавшей от паводка территории в Иркутской области

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) очистили около 70 процентов назначенного участка в районе ЧС в Иркутской области, сообщает пресс-служба ЦВО.

"Всего очищено 44,2 га пострадавшей от паводка территории, осталось очистить в назначенном районе ответственности 12,8 га. Общая площадь района очистки от завалов составляет 57 га", - говорится в сообщении.

Продолжается разбор аварийных и принесённых паводком домов, отметили в пресс-службе.

"С начала работ военнослужащие разобрали 33 дома, признанных аварийными и перенесенных паводком. Всего же необходимо разобрать 46 строений. Кроме того, 435 самосвалов вывезли более 13 тыс. м3 твердых бытовых отходов на городскую свалку ТБО", - добавили там.

Более 1 тыс. военнослужащих группировки Минобороны России в Тулунском районе продолжают выполнять задачи по ликвидации последствий паводка. Штаб по управлению группировкой развернут в Тулуне.