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СНГ 13.07.2019 10:15

Военные очистили около 70% пострадавшей от паводка территории в Иркутской области

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) очистили около 70 процентов назначенного участка в районе ЧС в Иркутской области, сообщает пресс-служба ЦВО.

"Всего очищено 44,2 га пострадавшей от паводка территории, осталось очистить в назначенном районе ответственности 12,8 га. Общая площадь района очистки от завалов составляет 57 га", - говорится в сообщении.

Продолжается разбор аварийных и принесённых паводком домов, отметили в пресс-службе.

"С начала работ военнослужащие разобрали 33 дома, признанных аварийными и перенесенных паводком. Всего же необходимо разобрать 46 строений. Кроме того, 435 самосвалов вывезли более 13 тыс. м3 твердых бытовых отходов на городскую свалку ТБО", - добавили там.

Более 1 тыс. военнослужащих группировки Минобороны России в Тулунском районе продолжают выполнять задачи по ликвидации последствий паводка. Штаб по управлению группировкой развернут в Тулуне.

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Тэги: РОССИЯ, ВОЕННЫЕ, ИРКУТСК, ЧС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]