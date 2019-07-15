Следователи транспортной полиции передали в суд уголовное дело о контрабанде более тонны черной икры в московском аэропорту "Домодедово", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главка МВД на транспорте по Центральному федеральному округу.
"Следственным отделом Линейного управления МВД России в аэропорту "Домодедово" окончено предварительное расследование уголовного дела по обвинению двух иностранных граждан в контрабанде стратегически важных ресурсов в крупном размере", - сказали в пресс-службе.
По данным главка, в настоящее время расследование уголовного дела завершено и с обвинительным заключением направлено в суд для принятия законного решения.
"Нелегальный груз прибыл с территории одной из стран СНГ под видом товаров народного потребления. Согласно проведенному Федеральным агентством по рыболовству исследованию в багажном отправлении находилась икра гибрида осетровых рыб общим весом 1020 кг и стоимостью свыше 29,5 млн рублей", - сообщили в пресс-службе.
Установлено, что двое иностранных граждан - 30-летний гражданин КНР и 60-летний гражданин Азербайджана - вступили в преступный сговор с целью продажи икры на территории России.
"Один, находясь в России, должен был встретить контрафактный груз и передать своему сообщнику для дальнейшего распространения. Оба были задержаны транспортными полицейскими", - сказали в пресс-службе.
Фигурантам предъявлено обвинение по статье 35 УК РФ и статье 226.1 УК РФ, (незаконное перемещение через государственную границу РФ с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
Посол Грузии в Баку вызван в МИД в связи с нападением на пограничный наряд – МИД Азербайджана
Баку и Тбилиси обсуждают меры для предотвращения нападений на пограничников Азербайджана на территории монастырского комплекса «Кешикчидаг»
Девять человек погибли в результате крушения самолета в Швеции
Saudi Aramco интересуется двумя газовыми проектами ЛУКОЙЛа в Узбекистане
Азербайджан в I полугодии увеличил экспорт электроэнергии в Грузию на 6%, транзит в Турцию – на 75%
Цены на нефть практически стабильны, Brent - $66,76 за баррель
FTC может оштрафовать Facebook на рекордные $5 млрд за утечки данных
Плохие погодные условия стали причиной падения 500-летнего платана во Дворце Шекинских ханов
Дворец Шекинских ханов в Азербайджане, на территории которого упала ветвь 500-летнего платана, будет закрыт на несколько дней
ИВ Гянджи направит около 317 тыс. манатов на установку отопительных систем в дошкольных учреждениях
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчиков для подготовки генпланов ряда городов
ИВ Агстафинского района направит более 405 тыс. манатов на ремонт дорог
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Банк Республика объявляет выгодную кампанию для держателей карт Visa
Азербайджанская делегация приняла участие в праздновании Сабантуя в Дагестане
Токаев осенью посетит Бишкек с госвизитом - премьер Казахстана
Президент Латвии посетит с первым визитом Эстонию