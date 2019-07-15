Следователи транспортной полиции передали в суд уголовное дело о контрабанде более тонны черной икры в московском аэропорту "Домодедово", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главка МВД на транспорте по Центральному федеральному округу.

"Следственным отделом Линейного управления МВД России в аэропорту "Домодедово" окончено предварительное расследование уголовного дела по обвинению двух иностранных граждан в контрабанде стратегически важных ресурсов в крупном размере", - сказали в пресс-службе.

По данным главка, в настоящее время расследование уголовного дела завершено и с обвинительным заключением направлено в суд для принятия законного решения.

"Нелегальный груз прибыл с территории одной из стран СНГ под видом товаров народного потребления. Согласно проведенному Федеральным агентством по рыболовству исследованию в багажном отправлении находилась икра гибрида осетровых рыб общим весом 1020 кг и стоимостью свыше 29,5 млн рублей", - сообщили в пресс-службе.

Установлено, что двое иностранных граждан - 30-летний гражданин КНР и 60-летний гражданин Азербайджана - вступили в преступный сговор с целью продажи икры на территории России.

"Один, находясь в России, должен был встретить контрафактный груз и передать своему сообщнику для дальнейшего распространения. Оба были задержаны транспортными полицейскими", - сказали в пресс-службе.

Фигурантам предъявлено обвинение по статье 35 УК РФ и статье 226.1 УК РФ, (незаконное перемещение через государственную границу РФ с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору).