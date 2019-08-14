"Укртрансгаз" подготовил 5 компрессорных станций для работы в реверсном режиме

АО "Укртрансгаз" в рамках подготовки к отопительному сезону 2019/2020 годов завершил модернизацию пяти компрессорных станций для работы в реверсном режиме.
"Это позволит в случае частичной или полной остановки транзита обеспечивать бесперебойное газоснабжение украинских потребителей восточных и южных регионов путем транспортировки газа из европейских стран и из подземных газохранилищ на западе Украины", - говорится в сообщении компании.
В частности, модернизация станций "Хуст", "Богородчаны", "Гусятин", "Бар" и "Александровка" расширила возможности ГТС в части оперативного перераспределения газовых потоков.
"Укртрансгаз" напоминает, что в январе 2009 года ГТС Украины уже работала в режиме полного отсутствия транзита. На тот момент не было штатных возможностей переключения на реверсный режим, поэтому была реализована временная схема газоснабжения "запад-восток".
"На сегодня "Укртрансгаз" внедрил все необходимые технические и регламентные решения для создания надежной реверсной схемы, она готова к функционированию в штатном режиме и при необходимости может быть сразу активирована", - подчеркивают в компании.
Как сообщалось, опасения полного прекращения российским "Газпромом" транзита газа по территории Украины с января 2020 года вынуждают страну войти в зиму с более высокими, чем обычно, запасами в подземных хранилищах газа (ПХГ). Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев уже заявил о планах накопления к ноябрю 2019 года около 20 млрд куб. м газа, что на 3-4 млрд куб. м больше практики последних лет.
Это связано с тем, что отсутствие импорта и транзита газа со стороны РФ по украинский ГТС вынудит страну начать его реверс с запада страны, где расположены наибольшие по емкости хранилища, на восток.
"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 ПХГ страны.
Президент Азербайджана утвердил повышение минимальной трудовой пенсии
Гаранчс сменил Маклаковса на посту посла Латвии в Азербайджане
Алиев и Рухани в телефонном разговоре отметили развитие сотрудничества между Азербайджаном и Ираном
Транзит грузов через Азербайджан в I полугодии превысил 4 млн тонн – Мустафаев
Совет директоров Роснефти 20 августа рассмотрит рекомендации по промежуточным дивидендам
Цены на московских заправках остановились после 5 недель роста
В Черногории запретили курить в ресторанах и кафе
Порту винит Матч ТВ в срыве показа игры с Краснодаром
Таможенники Азербайджана предотвратили незаконный ввоз из Грузии золотых украшений весом более 4 кг
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит 7,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
ВТБ (Азербайджан) принял участие в инновационном форуме в Минске
Стань корпоративным клиентам Nar и пользуйся выгодными предложениями
AMADA и Technofusion создают единый реестр спортсменов Азербайджана на базе блокчейн
В Киеве официально анонсировали визит Нетаньяху
В Хельсинки сообщают о визите президента РФ в Финляндию 21 августа
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии