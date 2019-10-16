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Регион 16.10.2019 14:33

Эрдоган заявляет о готовности продолжать операцию в Сирии до отхода курдов из приграничных районов

Турецкая военная операция против курдских формирований будет продолжаться до тех пор, пока курды не покинут граничащие с Турцией районы, заявил в среду президент этой страны Реджеп Тайип Эрдоган.

"Операция "Источник мира" завершится, когда террористы из Отрядов народной самообороны (курдская группировка - ИФ) не покинут зону безопасности", - приводит слова президента издание "Дейли сабах".

Также Эрдоган призвал курдов сложить оружие.

Зоной безопасности Турция называет сирийскую территорию вдоль границы с Турцией, на которой, по мнению Анкары, не должно быть бойцов-курдов. Власти Турции считают действующие на севере Сирии курдские военизированные формирования террористическими группировками.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЭРДОГАН, СИРИЯ, ОПЕРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]