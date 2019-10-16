Эрдоган заявляет о готовности продолжать операцию в Сирии до отхода курдов из приграничных районов

Турецкая военная операция против курдских формирований будет продолжаться до тех пор, пока курды не покинут граничащие с Турцией районы, заявил в среду президент этой страны Реджеп Тайип Эрдоган.
"Операция "Источник мира" завершится, когда террористы из Отрядов народной самообороны (курдская группировка - ИФ) не покинут зону безопасности", - приводит слова президента издание "Дейли сабах".
Также Эрдоган призвал курдов сложить оружие.
Зоной безопасности Турция называет сирийскую территорию вдоль границы с Турцией, на которой, по мнению Анкары, не должно быть бойцов-курдов. Власти Турции считают действующие на севере Сирии курдские военизированные формирования террористическими группировками.
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