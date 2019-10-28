Зеленский в годовщину освобождения Украины от немецких войск почтил память погибших на войне

Президент Владимир Зеленский в понедельник принял участие в церемонии в память погибших в связи с 75-й годовщиной освобождения Украины от немецко-фашистских войск.
Согласно сообщению сайта главы государства, церемония состоялась в Парке Вечной славы в Киеве, Зеленский возложил цветы к могиле Неизвестного солдата и почтил память погибших минутой молчания. В церемонии принял участие председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.
В заявлении на странице Зеленского в фейсбуке, распространенном в понедельник, говорится, что 28 октября 1944 года, когда территория Украины была очищена от нацистских оккупантов, стало "выдающейся вехой на пути к окончательной победе антигитлеровской коалиции во второй мировой войне".
Зеленский отметил, что из войны вышло "целое поколение украинских героев", и сегодняшняя дата дает возможность поблагодарить и поклониться им. "Солдатам и офицерам, партизанам и подпольщикам, участникам национально-освободительного движения, движения сопротивления, гражданским лицам, взрослым и детям, молодежи и людям старшего возраста - всем, кто самоотверженно боролся с врагом на фронтах и в тылу. Их подвиг вдохновляет нас и сейчас, побуждает современных защитников Украины достойно держать высокую планку украинской военной традиции", - заявил президент.
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