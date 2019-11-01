Глава Нацбанка Белоруссии назвал безосновательными разговоры о единой валюте с Россией

Для разговоров о возможности введения единой валюты в Союзном государстве Белоруссии и России, а также в ЕАЭС нет оснований, заявил председатель правления Нацбанка Белоруссии Павел Каллаур.

"Различные разговоры, которые ни на чем не основаны, будоражат общественность, формируют повышенные инфляционные и девальвационные ожидания. Для такого рода высказываний никаких оснований нет", - сказал Каллаур журналистам в пятницу в Минске.

"Вчера рассматривали вопрос в рамках реализации уже принятой президентами ЕАЭС концепции общего финансового рынка. Хочу подчеркнуть, что речь не идёт о каких-то наднациональных валютах", - подчеркнул глава НББ

Ранее белорусские власти уже не раз заявляли, что пока не видят необходимости в создании с Россией единого Центробанка, эмиссионного центра и введения единой валюты.

Так председатель Совета Республики Национального собрания Белоруссии Михаил Мясникович отмечал, что введение единой валюты в Белоруссии и России пока преждевременно. "Я считаю, что нет в этом необходимости - во введении некой единой валюты, неважно рубль - не рубль или третья валюта, потому что нет равных условий для хозяйствующих субъектов, нет унифицированного законодательства", - заявил Мясникович 25 июля в интервью телеканалу "ОНТ".

В свою очередь посол России в Минске Дмитрий Мезенцев считает, что единая валюта в Союзном государстве станет результатом поэтапной интеграции Белоруссии и России. "Сегодня есть тенденция роста товарооборота в национальных валютах. Вы видите, что происходит с долларом... Давайте нарабатывать опыт по этапам. Когда станет совершенно понятно, что без единой валюты не обойтись - стороны придут к этому решению. Я думаю, что это не решение ближайшего времени", - заявил Мезенцев журналистам в Минске 1 августа.