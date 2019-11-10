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Дальнее зарубежье 10.11.2019 17:22

Участвовавший в президентских выборах премьер Афганистана заявил, что не признает их итогов

Премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла выступил с призывом прекратить пересчет голосов на президентских выборах, прошедших в стране 28 сентября, сообщает иранский телеканал Press TV.

"Искаженные махинациями выборы не будут признаны. Результаты должны основываться на чистых голосах нашего народа", - сказал он в воскресенье, выступая перед сторонниками в Кабуле.

Результаты выборов до сих пор не опубликованы. Основным соперником Абдуллы Абдуллы на выборах был действующий президент Афганистана Ашраф Гани.

Ранее Абдулла Абдулла уже дважды терпел неудачу на президентских выборах, ставя по итогам голосования под сомнение законность сотен тысяч отданных голосов избирателей.

Согласно неофициальным данным, в нынешних выборах приняли участие чуть более двух миллионов человек из 9,6 млн зарегистрированных избирателей.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ, ПРЕМЬЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]