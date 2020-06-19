Французский суд взыскал с экс-сенатора Малкина $1,7 млн налога за шале в Куршевеле

Французский суд постановил взыскать с экс-сенатора Виталия Малкина $1,7 млн налоговой задолженности за шале в Куршевеле рыночной стоимостью $35 млн, приобретенной на люксембургскую компанию, сообщает агентство Bloomberg.
Французские власти активизировали свои усилия по взысканию налогов на недвижимость, оформленные на компании-оболочки в других юрисдикциях, отмечает агентство: так, в начале года суд взыскал 1,56 млн евро с Искандера Махмудова, владельца виллы на Лазурном берегу.
Виталий Малкин в 1990-е годы был партнером Бориса Иванишвили по "Российскому кредиту", одному из крупнейших банков РФ до кризиса 1998 года. В марте 1996 года, накануне президентских выборов, он участвовал во встрече Бориса Ельцина с руководителями семи крупнейших российских банков. За этой группой финансистов в СМИ закрепилось наименование "семибанкирщина". Член Совета Федерации от Бурятии с 2004 по 2013 год.
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