ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны

Вооруженные силы Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 36 раз, сообщает Минобороны Азербайджана.
«Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 36 раз», - отметили в Минобороны.
По данным ведомства, с позиций, расположенных в селах Мосесгех и Чинари Бердского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селах Агдам и Коханеби Товузского района.
Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх Тертерского района, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гараханбейли, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.
Б.Рустамбеков
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