В Белоруссии за сутки выявлено 111 случаев коронавируса, трое пациентов скончались

В Белоруссии по состоянию на 7 августа зарегистрированы 68 тыс. 614 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщили в Минздраве.
Прирост за последние сутки составил 111 случаев против 127 за предыдущие сутки.
"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 583 (на 6 августа - 580) пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.
Там также сообщили, что на 7 августа выздоровели и выписаны 64 тыс. 200 пациентов (на 6 августа - 63 тыс. 756), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Таким образом, прирост за сутки составил 444 человека.
По данным Минздрава, всего проведено 1 млн 353,7 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию (на 6 августа - 1 млн 344,3 тыс.).
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