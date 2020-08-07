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СНГ 07.08.2020 16:18

В Белоруссии за сутки выявлено 111 случаев коронавируса, трое пациентов скончались

В Белоруссии по состоянию на 7 августа зарегистрированы 68 тыс. 614 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщили в Минздраве.

Прирост за последние сутки составил 111 случаев против 127 за предыдущие сутки.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 583 (на 6 августа - 580) пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.

Там также сообщили, что на 7 августа выздоровели и выписаны 64 тыс. 200 пациентов (на 6 августа - 63 тыс. 756), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Таким образом, прирост за сутки составил 444 человека.

По данным Минздрава, всего проведено 1 млн 353,7 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию (на 6 августа - 1 млн 344,3 тыс.).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]