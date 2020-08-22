В Украине снова антирекорд: 2 тыс. 328 человек заболели COVID-19 за сутки, 37 умерли

На Украине по состоянию на утро субботы выявлено 2 тыс. 328 заболевших за сутки COVID-19, при этом 657 человек выздоровели, 37 ранее заболевших умерли, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Днем ранее, 21 августа, было 2 106 заболевших за сутки COVID -19, 20 августа был отмечен антирекорд по количеству инфицированных за сутки - 2134. 19 августа сообщалось о 1967 заболевших

Количество инфицированных составило на утро субботы 102 971 человек, выздоровевших - 51 735, умерли с начала пандемии от COVID-19 2 244 человек. Сейчас в Украине Covid-19 болеет 48 992 человек, что на 1 634 больше, чем днем ранее.

Кроме того, в целом по Украине за минувшие сутки зафиксировано 2 634 подозрения на заболевание COVID-19.