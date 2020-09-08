Президент Молдавии требует отставки главного эпидемиолога после его скандального высказывания о жертвах COVID-19

Президент Молдавии Игорь Додон считает, что главный эпидемиолог, директор Национального агентства по общественному здравоохранению (НАОЗ) Николай Фуртунэ должен уйти в отставку после его дискриминационных заявлений в адрес скончавшихся от коронавируса.

"Я выражаю сожаление и тревогу в связи с заявлениями директора НАОЗ Николая Фуртунэ. В данном случае публичных извинений недостаточно, так как заявление морально затрагивает большое количество людей (...) После этого заявления у Фуртунэ больше нет морального права занимать должность директора НАОЗ, и он должен уйти в отставку", - написал Додон во вторник в фейсбуке.

Президент добавил, что неадекватное заявление, которое сделал Фуртунэ, подрывает доверие к его дальнейшей работе. "Я высказал свою позицию правительству и жду решения, соответствующего ожиданиям общества", - сказал Додон.

Накануне на одном из телеканалов Фуртунэ заявил, что "коронавирус унес жизни тех, кто был обузой для себя и для окружающих, так как имели сложные сопутствующие заболевания". Во вторник на брифинге он извинился за свои слова, отметив, что "его неправильно поняли".

Согласно представленным накануне данным Минздрава Молдавии, до 7 сентября общее число инфицированных коронавирусом в стране составляет 40 055 человек, 28 578 вылечились, 1074 скончались.