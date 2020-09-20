Почти 3 тыс. новых случаев COVID-19 выявлено на Украине, более 40 человек скончались

На Украине по состоянию на утро воскресенья выявлено 2 966 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, при этом выздоровевших - 758 человек, 41 ранее заболевший умер, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии Совета нацбезопасности и обороны.

19 сентября сообщалось о 3 240 новых заболевших, 18 сентября - о 3 228 новых заболевших, 17 сентября был зафиксирован антирекорд - 3 584 инфицированных, 16 сентября сообщалось о 2 958 заболевших COVID-19.

Количество инфицированных с начала пандемии составило на утро воскресенья 175 678 человек, умерли с начала пандемии от COVID-19 3 557 человек, выздоровели - 77 512 человек.

Сейчас на Украине COVID-19 болеют 94 609 человек, что на 2 167 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (424), Киеве (343), Тернопольской (231) и Одесской (217) областях.