Почти 3 тыс. новых случаев COVID-19 выявлено на Украине, более 40 человек скончались

На Украине по состоянию на утро воскресенья выявлено 2 966 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, при этом выздоровевших - 758 человек, 41 ранее заболевший умер, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии Совета нацбезопасности и обороны.
19 сентября сообщалось о 3 240 новых заболевших, 18 сентября - о 3 228 новых заболевших, 17 сентября был зафиксирован антирекорд - 3 584 инфицированных, 16 сентября сообщалось о 2 958 заболевших COVID-19.
Количество инфицированных с начала пандемии составило на утро воскресенья 175 678 человек, умерли с начала пандемии от COVID-19 3 557 человек, выздоровели - 77 512 человек.
Сейчас на Украине COVID-19 болеют 94 609 человек, что на 2 167 больше, чем днем ранее.
Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (424), Киеве (343), Тернопольской (231) и Одесской (217) областях.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Армения готовится к новой войне - президент Азербайджана
Баку признателен Тбилиси за отказ в перевозке через территорию Грузии военных грузов в Армению - президент Азербайджана
В Москве заявляют о необходимости гарантий распределения доходов от нефти между противоборствующими в Ливии сторонами
Ливийская нефтяная компания возобновляет экспорт нефти с ряда месторождений страны
Азербайджан планирует экспортировать газ со второй фазы разработки месторождения Абшерон в Турцию и на другие рынки - Алиев
В Азербайджане за сутки выявлено 146 новых случаев COVID-19, один человек скончался
В Москве начнут тестировать беспилотный трамвай
В Румынии нашли украденные в 2017 году книги стоимостью $3,2 млн
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит более 20 млн манатов на завершение строительства дороги на севере Азербайджана
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
«Мой Bakcell» - идеальный способ для управления мобильным номером
В Баку вручили награду Россотрудничества Любови Исмайловой
Лица AccessBank: - Ренат Гумбатов, региональный менеджер и глава Гянджинского филиала: «Главное преимущество AccessBank-а - это предоставление шанса молодым кадрам без опыта работы построить карьеру»
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Азербайджан во II квартале увеличил поставки нефти в страны Азии, начал экспорт в ряд стран Европы
В Баку ожидают от России убедительных объяснений по поставкам вооружения в Армению
Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори