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СНГ 20.09.2020 12:50

Почти 3 тыс. новых случаев COVID-19 выявлено на Украине, более 40 человек скончались

На Украине по состоянию на утро воскресенья выявлено 2 966 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, при этом выздоровевших - 758 человек, 41 ранее заболевший умер, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии Совета нацбезопасности и обороны.

19 сентября сообщалось о 3 240 новых заболевших, 18 сентября - о 3 228 новых заболевших, 17 сентября был зафиксирован антирекорд - 3 584 инфицированных, 16 сентября сообщалось о 2 958 заболевших COVID-19.

Количество инфицированных с начала пандемии составило на утро воскресенья 175 678 человек, умерли с начала пандемии от COVID-19 3 557 человек, выздоровели - 77 512 человек.

Сейчас на Украине COVID-19 болеют 94 609 человек, что на 2 167 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (424), Киеве (343), Тернопольской (231) и Одесской (217) областях.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]