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Дальнее зарубежье 30.09.2020 01:02

Шойгу заявил о полном разгроме ИГ в Сирии

Международная террористическая группировка ИГ перестала существовать в результате военной операции России в Сирии, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Международная террористическая организация "Исламского государства" в Сирии перестала существовать, ни один террорист не проник в Россию", - отметил Шойгу в статье, которая опубликована в газете Минобороны РФ "Красная Звезда".

"Главное - ИГИЛ окончательно разгромлен. Более того, можно со всей уверенностью говорить о том, что всему международному террористическому подполью нанесён существенный урон, нарушена финансовая подпитка организаций и система их ресурсного обеспечения", - сообщил Шойгу.

Пять лет назад, 30 сентября 2015 года, Россия начала военную операцию в Сирии.

"Порой в идущих по сей день обсуждениях возникает вопрос: а правильно ли Россия сделала, взявшись за выполнение той непростой задачи? Но всякий раз можно доказательно утверждать: миссия была в Сирии необходимой, а решение о начале военной операции было верным, если не единственно возможным", - заявил министр.

Шойгу заявил, что операция в Сирии продемонстрировала возросшие возможности Вооружённых сил России, готовность оказывать военную помощь своим союзникам и партнёрам.

"Она укрепила авторитет России, усилило международное влияние, нейтрализовав попытки геополитических конкурентов политически и дипломатически изолировать нашу страну", - подчеркнул министр.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ШОЙГУ, СИРИЯ, АНТИТЕРРОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]