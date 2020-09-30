Шойгу заявил о полном разгроме ИГ в Сирии

Международная террористическая группировка ИГ перестала существовать в результате военной операции России в Сирии, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Международная террористическая организация "Исламского государства" в Сирии перестала существовать, ни один террорист не проник в Россию", - отметил Шойгу в статье, которая опубликована в газете Минобороны РФ "Красная Звезда".
"Главное - ИГИЛ окончательно разгромлен. Более того, можно со всей уверенностью говорить о том, что всему международному террористическому подполью нанесён существенный урон, нарушена финансовая подпитка организаций и система их ресурсного обеспечения", - сообщил Шойгу.
Пять лет назад, 30 сентября 2015 года, Россия начала военную операцию в Сирии.
"Порой в идущих по сей день обсуждениях возникает вопрос: а правильно ли Россия сделала, взявшись за выполнение той непростой задачи? Но всякий раз можно доказательно утверждать: миссия была в Сирии необходимой, а решение о начале военной операции было верным, если не единственно возможным", - заявил министр.
Шойгу заявил, что операция в Сирии продемонстрировала возросшие возможности Вооружённых сил России, готовность оказывать военную помощь своим союзникам и партнёрам.
"Она укрепила авторитет России, усилило международное влияние, нейтрализовав попытки геополитических конкурентов политически и дипломатически изолировать нашу страну", - подчеркнул министр.
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